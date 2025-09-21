Suspendido el Montañeros-Gran Peña por un golpe

El partido entre el Montañeros y el Gran Peña se tuvo que suspender después de que en el minuto 76 Iago López, jugador morado, se llevase un fuerte golpe en la cabeza, que obligó a los servicios médicos a intervenir y a trasladar al futbolista. El Atlético Coruña informó a través de un comunicado que tras realizarle pruebas en el Quirón, el jugador se encuentra «bien y pendiente de su evolución para el alta». El partido se detuvo con 0-0 en el marcador.

Además, por la mañana también jugó el Silva, que cayó derrotado por 2-0 ante el Somozas tras los goles de Joel López a la media hora de juego y Bruno Bellas. Los coruñeses no pudieron romper su mal inicio de temporada en Tercera Federación. Hasta el momento no ha sumado ningún punto y es el colista de la categoría con un solo gol a favor y seis goles en contra. El Arteixo, que jugó el sábado, también perdió por 0-4 en casa contra el Alondras.