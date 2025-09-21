La Travesía de San Amaro cierra el verano coruñés

A la segunda fue la vencida. Finalmente, tras el aplazamiento forzado de la prueba en agosto, ayer domingo se celebró con éxito la 84º edición de la Travesía a nado de San Amaro, en la que Lucas Costa y Noa Borrazás fueron los más rápidos en completar los 1.200 metros de distancia.

Travesía a nado de San Amaro / Iago López / Roller Agencia

Participantes y organizadores amanecieron mirando al cielo. La inseguridad sobre la estabilidad del tiempo provocó algunos nervios, aunque, al final, la competición salió adelante y se completó con éxito. Sobre la arena coruñesa, unos 200 nadadores aguardaban ávidos la señal para lanzarse al mar y probar sus capacidades en aguas abiertas. A las 12.00 horas se dio el pistoletazo de salida y, a partir de ahí, todo fue rodado.

En categoría masculina, el más rápido en moverse sobre el agua fue Lucas Costa, que realizó el recorrido en poco más de un cuarto de hora (16:05 minutos) y cruzó la línea de meta como primero. Tras él, llegaron para completar el podio Xoel Cubeiro (16:11) y Manuel Souto (16:37).

En la prueba femenina, la nadadora más destacada fue Noa Borrazás, del Sporting Club Casino. La vencedora recorrió los 1.200 metros en 16:55 minutos, en un esprint final muy ajustado con la segunda clasificada, Lucía Villarnovo, que los hizo en 16:59. Alba Castro cerró el top 3 definitivo, aunque lejos de la cabeza (17:31).

Después de abandonar el mar, se completó la mañana con la prueba australiana que se realiza en la piscina exterior de las instalaciones del Club del Mar. Por último, se entregaron los trofeos, en una ceremonia más apurada de lo habitual, debido al chaparrón que las nubes descargaron sobre la playa para despedir el evento.

Jorge Seco, presidente del Club del Mar (entidad responsable de la organización de la prueba), se mostró satisfecho con el transcurso de la mañana en la ensenada coruñesa. La cita transcurrió sin «ninguna incidencia» grave, aunque algunos nadadores «sufrieron picaduras de medusa aisladas» y hubo que realizar un traslado en ambulancia al CHUAC «por precaución» de una participante que resbaló en el embarcadero.

El ambiente fuera del agua, un año más, fue envidiable: «Había mucha gente, una gran expectación». A Coruña cerró el verano en el mar y ya piensa en la 85º edición.