voleibol

Última semana para apuntarse a la Coruña 10

Más de 2.700 participantes en la carrera Coruña 10

Más de 2.700 participantes en la carrera Coruña 10 / LOC

RAC

Los corredores que deseen correr la Coruña 10 del próximo 5 de octubre y aún no se hayan apuntado tienen de plazo hasta este próximo domingo 28 para hacerlo. Es la penúltima prueba de 2025 antes de las populares de O Ventorrillo y Novo Mesoiro.

