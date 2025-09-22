Bronce para Helena García en el Open de Polonia

Las vitrinas de Helena García ya lucen, desde el pasado domingo, una nueva medalla. En este caso, el bronce que la coruñesa ha logrado en el Open Internacional de Polonia G1, donde consiguió terminar entre las tres mejores y adjudicarse un billete para el próximo Mundial.

En su segundo compromiso de la temporada, Helena García no defraudó. Comenzó su camino frente a la irlandesa Leah Kerr, venció en la segunda ronda a la experimentada croata Matea Kolovrat y cayó en semifinales ante la actual campeona olímpica Althéa Laurin. La taekwondista gallega quedó apeada de la lucha por el oro, pero se subió al podio junto a la propia Laurin y la belga Sarah Chaari, dos deportistas que lograron medallas en los pasados Juegos Olímpicos de París.

La experiencia de Varsovia, más allá de sumar otra presea a la colección personal de Helena García, le sirve a la coruñesa para seguir preparando los próximos Campeonatos de Europa y del Mundo Sub 21. Además, Helena participará en el Mundial de Mujeres en el mes de noviembre.

Otros éxitos coruñeses

No solo Helena García regresó de Polonia con botín. En categoría cadete, la arteixana Aroa Merelas logró la medalla de oro en -47 kilos, mientras que en júnior Tiago Torea, del JFR, ganó el bronce en -59kg y Carla Sesar se proclamó campeona en -57kg. Sesar estará, junto a García, representando a España en el Mundial Sub 21.