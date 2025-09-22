Hockey sobre patines | OK Bronce
Estreno para los filiales del Liceo y del Compañía
A Coruña
Este fin de semana regresa la OK Bronce y, con ella, varios equipos coruñeses. El filial del Liceo debutará el sábado con visita al Mieres (20.00 horas), mientras que Compañía de María B recibirá el domingo en casa al Oviedo Booling (12.45). El CH Oleiros descansará, ya que el Jolaseta, su rival, ha solicitado jugar en octubre cuando visite al Ordes por motivos logísticos.
