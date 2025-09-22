Un OAR «sin miedo a nada» que ya es el equipo de moda en A Coruña

«No le tenemos miedo a nadie». Así de contundente se muestra Diego Martínez, capitán del Attica 21 Hoteles OAR Coruña cuando habla de la manera en la que su equipo afronta el curso en División de Honor Plata después de un ascenso que se resistió casi dos décadas. De momento, el conjunto que dirige Nando González ha empezado con buen pie, sumando cuatro puntos de cuatro posibles y tumbando a dos gigantes de la categoría: el Cisne, en Pontevedra, y el San Pablo Burgos este último fin de semana en San Francisco Javier. «Son puntos con los que igual mucha gente no contaba, pero nosotros sabíamos que teníamos nuestras opciones de ganar», afirma el capitán oarista, que se enorgullece de un triunfo «muy importante» ante el que él considera el candidato «número uno» al ascenso a Liga Asobal.

El duelo tuvo un desenlace no apto para cardíacos: el OAR volteó el marcador en los últimos cinco minutos en un ejercicio de carácter y ambición que empieza a ser común en cada uno de sus compromisos. «Cuando llegamos al descanso [perdían por un punto, 14-15], vimos que éramos capaces de más y estábamos jugando mejor que ellos», explica Diego. «En los últimos minutos, intentaba hablar cosas con mis compañeros sobre la pista y no nos escuchábamos nada con el ruido que había en el pabellón», confiesa el capitán, que asegura que el aliento de la afición «se hizo notar» y fue un factor clave hacia la victoria. «Este año, los partidos serán así, porque la liga es muy bonita y cualquiera le puede ganar a cualquiera», anticipa Martínez que, no obstante, ve al cuadro coruñés preparado para sufrir: «Tenemos un vestuario muy unido y estamos unos encima de los otros apoyándonos. Eso es muy importante, porque en los momentos que flojeas ves a tu compañero dándolo todo y te animas».

Con dos triunfos en la mochila, toca mirar hacia delante. Y lo más inmediato es la visita al Oviedo de este fin de semana (sábado, 18.30 horas). «Será un partido complicado, porque es un rival directo para la salvación. También ha subido este año, pero llevan tiempo jugando juntos y son un gran equipo», señala. Para Diego, no serviría de nada haber doblegado a dos contrincantes de otra liga si se pierden puntos contra contendientes de su envergadura. «Tenemos que hacer valer esos puntos contra los rivales que nos vienen ahora, que son los que van a estar abajo con nosotros peleando por la salvación», apunta.

Diego Martínez se ha empapado de balonmano en el OAR desde las categorías base. Durante un tiempo, hizo las maletas para probarse en otras categorías con otras camisetas, pero su objetivo siempre fue volver a casa y hacer algo grande con el club de su ciudad y de su corazón. Por ello, este buen inicio de la División de Honor Plata que les convierte en el equipo de moda en A Coruña le sabe a gloria: «Estás en la pista y ves en la grada el capitán del OAR que tú admirabas cuando tenías seis años, viéndote a ti. Ahí piensas que el niño pequeño que soñaba con esto lo ha conseguido».