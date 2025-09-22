Ruth Fuentefría e Irene Blanco, con España al Europeo Sub 23

El Club Halterofilia Coruña volverá a tener representación internacional. Y es que las levantadoras de la entidad coruñesa Ruth Fuentefría e Irene Blanco han sido convocadas por la selección española para participar en el Campeonato de Europa Júnior y Sub 23 que se celebrará en Durres (Albania) entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre.

Fuentefría concurrirá en la categoría de 48 kilos, mientras que Blanco lo hará en la de 77 kg. Ambas, eso sí, forman parte de la lista de la competición Sub 23. España viajará con un total de 17 levantadores (12 mujeres y 5 hombres), entre los que también estará la gallega Uxía Romero, del CH Ourense.