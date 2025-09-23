Diez mil metros para despedir la Travesía Costa

La Travesía Costa, el mayor circuito de aguas abiertas de Galicia, cierra su edición de 2025 este domingo en A Coruña (9.00 horas). El mar coruñés acogerá una última jornada de competición en busca de ganadores y con dos novedosas distancias con respecto al resto de las pruebas: la de 10.000 metros y la de 1.000, pensada para nadadores menos experimentados.

El evento desembarca en A Coruña con los nervios a flor de piel y los campeones pendientes de decidir. «Los puestos de arriba están muy competidos, se están jugando lideratos no solo en las categorías absolutas, si no también en las de otros grupos de edad», afirma Sergio Castellanos, uno de los organizadores. Se repartirán más de 90 trofeos en el cierre de la edición.

Lo que diferencia al evento coruñés del resto del circuito (Oleiros, Portosín, Sisargas-Malpica, Fisterra y Ézaro) es, sobre todo, la competición estrella: los 10.000 metros que se nadan desde la playa del Matadero hasta O Parrote. La distancia, que no se lleva a cabo desde 2021, es un gran atractivo para los participantes más experimentados. «Es una prueba muy compleja que permite pocos nadadores por cuestiones de seguridad, no se puede hacer todos los años», indica Castellanos. Más allá de ella, este domingo también se podrán recorrer 5.000 metros, con salida desde San Amaro, y 1.000, que se nadarán directamente en el entorno de O Parrote. La distancia larga es importante, pero la organización resalta la importancia de la prueba popular: «Tenemos en torno a 120 personas inscritas, muchas de las cuales están empezando a nadar y se animan por primera vez a una competición así».

La cita de A Coruña será la 50ª prueba disputada desde el nacimiento del circuito en 2016, por lo que el fin de semana está pensado para ser «una fiesta» y realizar «todo tipo de homenajes» a quienes han colaborado para sacar adelante el proyecto. «Vamos a celebrarlo por todo lo alto y los participantes recibirán prendas de recuerdo», explica Castellanos.

El balance general del circuito en 2025 es «muy bueno» y destaca, sobre todo, por el aumento de nadadoras. «En Ézaro tuvimos un 35% de participación femenina y en A Coruña estaremos en torno al 30%. Es una pasada», apunta el organizador. El crecimiento de las inscripciones totales se explica desde la visibilidad que está ganando la natación de aguas abiertas en los últimos años. En A Coruña no faltan los referentes: Paula Otero y Mateo García, del CN Arteixo, o María de Valdés, cuando competía con el CN Liceo, son figuras fundamentales a la hora de promocionar esta modalidad. «Tener deportistas gallegos que pelean por títulos es un factor muy importante. Hace años que vemos una progresión muy positiva en este sentido», reflexiona Castellanos. La competición contó con 250 participantes de media en el resto de pruebas, número similar al que se calcula para este domingo.

La Travesía Costa cuenta con una Fila 0 para colaborar con Bolboretas Coruña Dragon Boat.