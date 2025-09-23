El HC Coruña se presentará ante el Raxoi y el Berenguela con un triangular este sábado

El Hockey Club Coruña se estrena ante su afición este fin de semana, en un torneo de presentación con formato triangular y que contará con la participación del HC Raxoi y el DP Berenguela. El Palacio de los Deportes de Riazor acogerá los tres encuentros desde las 10.00h.

El equipo local abrirá ante el Raxoi y cerrará a las 12.30 frente al Berenguela. Entre medias, a las 11.15, ambas escuadras invitadas se medirán. La entrada será gratuita y el club invita «a toda la ciudad» a sumarse a «esta fiesta de inicio de temporada», según reza en un comunicado en el que presenta el torneo, una «cita especial» para dar comienzo a la nueva temporada del club, que ha vivido una importante renovación este verano.

El HC Coruña ya conoce su calendario para el curso 25/26, que arrancará el cuatro de octubre, ante el VP Fraga. La fase regular finalizará el 16 de mayo y el rival será el Voltrega.

El torneo de presentación servirá, por tanto, de última prueba para el equipo que dirige Stanis García, que disputó el fin de semana una doble contienda en Portugal, con «muy buenas sensaciones», en palabras del técnico. El equipo tendrá un entrenamiento más, el próximo jueves, antes de la disputa del triangular.