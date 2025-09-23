Hockey patines
El HC Coruña se presentará ante el Raxoi y el Berenguela con un triangular este sábado
El torneo arrancará a las 10.00 en el Palacio de los Deportes de Riazor
El Hockey Club Coruña se estrena ante su afición este fin de semana, en un torneo de presentación con formato triangular y que contará con la participación del HC Raxoi y el DP Berenguela. El Palacio de los Deportes de Riazor acogerá los tres encuentros desde las 10.00h.
El equipo local abrirá ante el Raxoi y cerrará a las 12.30 frente al Berenguela. Entre medias, a las 11.15, ambas escuadras invitadas se medirán. La entrada será gratuita y el club invita «a toda la ciudad» a sumarse a «esta fiesta de inicio de temporada», según reza en un comunicado en el que presenta el torneo, una «cita especial» para dar comienzo a la nueva temporada del club, que ha vivido una importante renovación este verano.
El HC Coruña ya conoce su calendario para el curso 25/26, que arrancará el cuatro de octubre, ante el VP Fraga. La fase regular finalizará el 16 de mayo y el rival será el Voltrega.
El torneo de presentación servirá, por tanto, de última prueba para el equipo que dirige Stanis García, que disputó el fin de semana una doble contienda en Portugal, con «muy buenas sensaciones», en palabras del técnico. El equipo tendrá un entrenamiento más, el próximo jueves, antes de la disputa del triangular.
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El trofeo Teresa Herrera de Traineras adelanta al sábado la jornada del domingo por el fuerte viento y oleaje previstos
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El Leyma afronta una Copa Galicia con la que competir y crecer en el Coliseum