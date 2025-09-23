Jacobo Garrido, quinto en 100 mariposa, roza el bronce

Jacobo Garrido terminó quinto en las finales de 100 metros mariposa S9, que se disputó este martes en Singapur, en las que, tras clasificar como cuarto, terminó firmando una quinta posición con un tiempo 1:01.27 y rozó el podio, quedándose a solo 13 centésimas del bronce. Además, el nadador logró su mejor marca personal. Afrontará este miércoles los 100m libre y el jueves los 400m libre, su gran prueba.

El coruñés celebró la marca a través de su cuenta personal de redes sociales: «A solo 13 centésimas, pero me llevo una gran satisfacción: mejor marca personal y un enorme progreso en mariposa este año». Obtuvo también la mejor marca del día para los deportistas masculinos españoles, igualando el también quinto puesto de José Cantero, en 100 braza SB11. En categoría femenina, la guipuzcoana Nahia Zudaire se subió al podio en esta tercera jornada del Campeonato Mundial de Natación Paralímpica, logrando el bronce en la prueba de 100 metros braza SB7.

Para Jacobo Garrido esto no para. La competición se extiende hasta el próximo sábado 27 de septiembre. En la madrugada del miércoles (4.49 hora española, 10.49 local) competirá en el 100 metros libre. El jueves, 400, el «verdadero foco» para la medalla.

Transcurridas las tres primeras jornadas del Campeonato del Mundo, España desciende hasta la décima posición en el medallero internacional con seis medallas: dos oros, dos platas y tres bronces.