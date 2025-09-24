Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Primera FEB

Capitanía para Jou y Cuevas en la nueva etapa del Leyma Coruña

Guillem Jou bota la pelota frente al Porto en el Coliseum.

Guillem Jou bota la pelota frente al Porto en el Coliseum. / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

RAC

A Coruña

Uno de los asuntos que quedaba por resolver en el Leyma Básquet Coruña antes de comenzar la liga era la designación de capitanes. Con una plantilla completamente nueva, los elegidos para comandar al equipo dentro y fuera de la pista han sido Guillem Jou y Dídac Cuevas. Ambos cuentan con una amplia experiencia en la categoría y han mostrado dotes de liderazgo. Jou, por ejemplo, capitaneó al Manresa seis cursos en ACB.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents