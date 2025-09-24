Baloncesto | Primera FEB
Leyma mantiene su patrocinio y sigue apoyando al Básquet Coruña
A Coruña
El Básquet Coruña y Leyma renovaron su alianza de patrocinio y continuarán caminando juntos en Primera FEB. El vínculo, que está cerca de cumplir dos décadas y abarca desde la etapa en LEB Plata hasta la estancia en ACB, se reafirmó ayer con la visita de la plantilla a las instalaciones de la empresa en Arteixo. El presidente de la entidad naranja, Pablo de Amallo, y la presidenta del Grupo Lence, Carmen Lence, rubricaron un acuerdo mediante el cual Leyma continuará formando parte del nombre comercial del club y estará en las equipaciones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El trofeo Teresa Herrera de Traineras adelanta al sábado la jornada del domingo por el fuerte viento y oleaje previstos
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El Leyma afronta una Copa Galicia con la que competir y crecer en el Coliseum
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»