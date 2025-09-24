Leyma mantiene su patrocinio y sigue apoyando al Básquet Coruña

El Básquet Coruña y Leyma renovaron su alianza de patrocinio y continuarán caminando juntos en Primera FEB. El vínculo, que está cerca de cumplir dos décadas y abarca desde la etapa en LEB Plata hasta la estancia en ACB, se reafirmó ayer con la visita de la plantilla a las instalaciones de la empresa en Arteixo. El presidente de la entidad naranja, Pablo de Amallo, y la presidenta del Grupo Lence, Carmen Lence, rubricaron un acuerdo mediante el cual Leyma continuará formando parte del nombre comercial del club y estará en las equipaciones.