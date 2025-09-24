Fútbol gaélico
Quince anos de Fillos de Breogán, o pioneiro do fútbol gaélico en Galicia
«O próximo reto é formar unha canteira que garanta o futuro do club», di Iago Pedreira | «É un orgullo representar a un equipo polo que loitou tanta xente», afirma Jenny González
«Somos o gran referente do gaélico galego». Quince anos atrás, as paredes da Cova Céltica foron testemuñas de como un grupo de rapaces puñan a primeira pedra dun dos clubs máis laureados da Coruña: Fillos de Breogán. Desde ese momento, o resto é historia: o equipo que introduciu o deporte en Galicia é, tamén, o que mellor o segue a representar. As súas vitrinas falan por si soas: múltiples ligas masculinas e femininas, Copas galegas, campións do All Galicia e, no caso do feminino, tres Torneos Ibéricos e dous Paneuropeos.
Iago Pedreira, xogador desde a primeira campaña, e Jenny González, con cinco tempadas ás costas, explican algunhas das chaves do éxito tan prolongado da entidade. «Fillos deume unha familia, miles de experiencias e moitos amigos en diferentes lugares. Levo toda a vida facendo deporte, pero ningún club me marcou coma este», resume Iago. Para Jenny, é un «orgullo» vestir a camiseta coruñesa: «É moi guay representar a un equipo polo que tanta xente loitou por sacar adiante».
Ambos chegaron ó fútbol gaélico por puro azar. No caso de Iago, parece incluso cousa do destino. «Eu xogaba ao baloncesto, na canteira do Leyma Coruña, e un día atopeime cun artigo sobre a fundación de Fillos de Breogán. Vin un par de vídeos de Youtube e pareceume curioso, pero nada máis. Fun cun amigo a xogar ao baloncesto á pista dos campos da Torre e xusto estaban adestrando alí. Achegámonos a preguntar e xa quedamos con eles», rememora. Para Jenny, foi cousa do boca a boca: «Eu descoñecía por completo o deporte, pero unha das miñas compañeiras de traballo animoume a probar e xa quedei».
Desde o primeiro torneo que Iago disputou, quince anos atrás, ata o presente 2025, o fútbol gaélico sufriu unha gran evolución. Fillos de Breogán pasou de ser o único equipo en Galicia e ter que buscar partidos no resto de España para poder competir a ser o máximo referente dun deporte que vai en auxe na comunidade. «Ao principio levábamos malleira tras malleira, pero era como ter un novo amor: todo novas experiencias, descubrimentos e moita ilusión», asegura o xogador, que, por outra banda, agradece a estabilidade actual: «Ese ritmo está ben cando tes vinte anos, pero cando vas crecendo buscas outra cousa. Agora temos xogadores de moitísimo nivel e todo o mundo escoitou falar deste deporte ou coñece a alguén que o practica».
Ambos destacan que o gaélico engancha, sobre todo, polo seu dinamismo. «É un deporte moi rápido no que sempre están pasando cousas. Canto máis xogo, máis divertido me parece», opina Iago. «É un deporte moi completo: xogas coa man, xogas co pé... Involucras un montón de movementos de forma coordinada, porque combina moitas habilidades», di Jenny.
Pero a maxia do gaélico atópase no que pasa fóra do céspede. «Hai un ambiente moi familiar. Temos os nosos piques cos equipos rivais, claro, pero no terceiro tempo somos unha piña». «Remata o partido e vas tomar algo coas contrarias, co árbitro, co público... Non hai ese mal rollo que sí existe noutros deportes», salienta Jenny. Por outra banda, o gaélico abre portas para competir de maneira nacional e internacional fronte ós mellores equipos do mundo. «De súpeto, veste viaxando e coñecendo outros países, xogando Europeos e Mundiais, que son experiencias que nunca imaxinarías vivir. É algo que está guapísimo», subliña a xogadora de Fillas de Breogán.
Pero, con quince anos xa cumpridos, ¿cales son os próximos retos da entidade pioneira do gaélico en Galicia? «As categorías inferiores», responde Iago con rotundidade. «Outros clubs, en Vigo ou Santiago, xa teñen canteiras. Nós estamos traballando niso, porque por aí pasa a garantía de futuro», engade. Para Jenny, o obxectivo sería ter máis estabilidade, xa que cada verán é máis difícil configurar o bloque de xogadoras. «É unha renovación constante. No feminino, temos como núcleo duro a algunhas das pioneiras e estamos todas moi involucradas para que o proxecto non se perda», conclúe.
