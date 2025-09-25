Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’

Luto y pesar en el Liceo por el fallecimiento de Fernando Galmán, mecánico del club durante más de tres décadas, a los 90 años de edad. El señor Galmán, como se le conocía, se ocupó de mantener a punto los patines y el equipamiento deportivo de Martinazzo, Agüero, Huelves, Bargalló y resto de las figuras del hockey mundial que pasaron por A Coruña hasta su retirada en 2011.