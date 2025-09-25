Hockey sobre patines
Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
A Coruña
Luto y pesar en el Liceo por el fallecimiento de Fernando Galmán, mecánico del club durante más de tres décadas, a los 90 años de edad. El señor Galmán, como se le conocía, se ocupó de mantener a punto los patines y el equipamiento deportivo de Martinazzo, Agüero, Huelves, Bargalló y resto de las figuras del hockey mundial que pasaron por A Coruña hasta su retirada en 2011.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El trofeo Teresa Herrera de Traineras adelanta al sábado la jornada del domingo por el fuerte viento y oleaje previstos
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El Leyma afronta una Copa Galicia con la que competir y crecer en el Coliseum
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»