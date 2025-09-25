Gaizka Maiza: «El Leyma es un club ‘top’, hace las cosas con mucha cabeza»

Terminado el verano, este fin de semana se sube el telón de la competición nacional. ¿Cómo llega el Guipuzkoa al inicio de la Primera FEB 2025-26?

Como en casi todos los equipos, ha sido un verano de muchos cambios. Tenemos la suerte de que se mantienen tres jugadores que ya estaban y llevan muchos años jugando juntos, eso nos va a ayudar. Yo, personalmente, conozco bien el club aunque hace tiempo que no juego aquí y conozco a la base de jugadores guipuzcoanos que tenemos. Pienso que con la base que ya había y con los nuevos que nos hemos incorporado, tenemos una plantilla muy competitiva. Tuvimos algunos percances en forma de lesión en la pretemporada, pero creo que estaremos todos disponibles para el primer partido.

¿Se fijan algún objetivo? ¿Les veremos optando al ‘play off’?

El objetivo principal para nosotros es ir poco a poco. Lo ideal sería alcanzar ese play off, claro, pero la liga te pone en tu sitio al final de cada temporada. El año pasado, por ejemplo, el propio Guipuzkoa estuvo muchos partidos fuera de esa zona alta y al final espabilaron, entraron y le dieron mucha guerra al Estudiantes. Nosotros vamos a intentar sacar nuestra versión mejor posible y ya veremos. La competición es durísima y hay presupuestos y equipos muy superiores al nuestro.

Esa es la magia de la Primera FEB, que a las entidades de mayor presupuesto les cuesta mucho sumar victorias cada jornada...

Sí, ha subido el nivel medio de la tabla, porque los jugadores que no entran en los grandes terminan recalando en equipos más humildes. Eso es muy positivo para la liga. Creo que aun hay un salto en la parte alta y la zona intermedia en lo económico, pero lo que todos queremos es competir bien contra los buenos equipos. En el caso de Guipuzkoa, estamos dispuestos a dar mucha guerra (se ríe).

Como recién descendido de ACB, ¿incluye al Leyma entre ese grupo de equipos favoritos?

Claro que sí. El Básquet Coruña lleva muchos años haciendo muy bien las cosas, con mucha cabeza, en lo económico y en lo organizativo. Y eso se refleja en lo deportivo. El año pasado en ACB no les dio para mantener la categoría, pero han hecho un muy buen equipo para la Primera FEB, con jugadores, entrenador y gente en el cuerpo técnico con mucha experiencia. El club va dando pasos poco a poco, pero siempre hacia delante.

Desde su posición, ¿le gusta el proyecto naranja? ¿Lo ve luchando por volver a ascender?

Hombre, van a estar arriba, eso seguro. Viéndolo desde fuera, seguramente querrían haber mantenido a algunos jugadores del año pasado, pero es muy complicado, porque ellos querrían seguir jugando en ACB. No creo que eso sea ningún problema para el club. Somos muchos jugadores en la categoría y, si no viene uno, viene otro.

¿Qué tipo de partido se imagina este domingo?

Lo primero que tenemos que hacer nosotros para competir y llegar con opciones a los minutos finales es centrarnos en lo nuestro y hacer bien todo lo que hemos trabajado. Obviamente, como a todos los equipos a estas alturas, todavía nos faltan mecanismos por coger, pero las ideas principales ya están asumidas. Supongo que ellos estarán igual, partimos de la misma base. Este mismo partido dentro de dos meses sería totalmente diferente, pero es el primero. Por suerte para nosotros, jugamos en casa y tendremos el calor del público. Intentaremos hacer un juego vistoso, alegre, rápido y con mucha responsabilidad defensiva. Va a ser durísimo, pero ambos equipos tendremos que trabajar mucho para ganar.

Este año estará a las órdenes de Sergio García, quien fue su técnico en A Coruña. ¿Qué tal con él?

Siempre es bueno encontrarse con entrenadores como Sergio. Es un tipo de preparador que da confianza y tranquilidad al jugador a la hora de explicar las cosas, lo hace muy bien. A pesar de que ha estado algunos años sin ser primer entrenador, mientras estuvo en ACB de ayudante siempre ha tenido el gusanillo de volver. Él es de San Sebastián y yo también vivo aquí cerca, así que muy contentos los dos.

¿Qué recuerdo guarda de sus dos temporadas en el Leyma?

Uno muy positivo en general. Las cosas no fueron fáciles para mí, era la primera vez que salía de casa y no tenía tanta experiencia, se me juntaron muchos factores y me costó un poco. Pero el club me trató genial en todo momento. Como he dicho antes, es una de las organizaciones más top de la liga. Le tengo mucho cariño a la ciudad, al club y a la gente que venía a apoyarnos al Palacio de los Deportes.

Aquel equipo apuntaba muy alto: un tercer puesto frustrado por la pandemia y otro que les llevó hasta las semifinales del ‘play off’ contra el Granada. ¿Les quedó la ‘espinita’ de haberse quedado a las puertas de la ACB?

Sí, está claro. Creo que con el cambio de directiva que se hizo en aquel momento [el salto de Roberto Cibeira a la presidencia del club se produjo en 2018, un año antes de la llegada de Maiza a la entidad] se empezaron a hacer muy bien las cosas. Tuvimos un equipo muy, muy competitivo el primer año que yo estuve [2019-20]. Luego vino el COVID y nos vimos obligados a frenar, pero estábamos haciendo una muy buena temporada. La segunda ya fue un poco diferente. Llegamos hasta las semifinales del play off y ganamos el primer duelo. Lo teníamos, entre comillas, en las manos. Pero luego perdimos el segundo partido y en el último también nos superaron. Terminamos con la sensación de quedarnos con cara de tontos.

Fueron la mejor generación antes del ascenso con Epifanio, la semilla de lo que vino después...

Sí, creo que fue un paso adelante para el club, para seguir trabajando el baloncesto en la ciudad. Esos años le vinieron muy bien para encajar otras piezas, hacer un reset y volver con más fuerza. Y así lo demostraron con el ascenso.