Jacobo Garrido logra la plata en el Mundial de natación y roza el oro

Jacobo Garrido rozó el oro y se llevó una más que meritoria medalla de plata en los 400 metros libres S9, su gran especialidad. El coruñés llegó a ir primero durante gran parte de la competición, desde la calle seis, pero el italiano Simone Barlaam se puso por delante en los últimos metros tras un gran sprint final. El nadador paralímpico logró un 4:13:63 en la competición.

Medalla de plata para Garrido, que suma una más para el medallero colectivo de España, en la que es su última prueba en este Mundial de natación paralímpica que se está celebrando en Singapur. El nadador coruñés accedió a la final cuarto, con un tiempo 4:23:46.

La carrera fue impresionante y durante un largo tramo rozó el oro. Llegó segundo a la primera pasada tras hacer un 1:08:85, y a partir de ahí escaló a la primera posición, donde dominó desde el primer minuto y medio hasta el último conteo, al que llegó en 3:42:71, con un leve margen sobre Barlaam, quien realizó un último sprint final fantástico para arrebatarle la primera posición.

Resistió con un esfuerzo titánico Garrido, que acabó a solo 30 centésimas del oro, con una medalla de plata que suma también a su medallero particular, que ya contaba con un oro en esta misma disciplina en 2019, además de otros muchos galardones.