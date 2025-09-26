La agenda del deporte coruñés: 5 Coruña y Culleredo, al mando de un fin de semana muy completo

Aún quedan competiciones por arrancar, pero los fines de semana de deporte en A Coruña van cogiendo temperatura. Ya están en marcha parte del hockey sobre patines, el fútbol sala y el balonmano, y hay citas de aguas abiertas y voleibol. Además de Dépor, Liceo, Leyma y OAR, hay muchas más citas entre el sábado y el domingo.

Hockey sobre patines

La OK Plata y las competiciones aún deben esperar, pero se pone en marcha la OK Bronce. El Liceo visita al CP Mieres hoy a las 20.00 horas, mientras el domingo Compañía B recibe en Elviña a las 12.45 al Oviedo Booling Club. Hoy a las 10.00 se producirá la presentación del HC Coruña en el Palacio con un triangular ante Raxoi y Berenguela. Mañana le tocará al Marineda en el Agra 1 a las 12.00 frente al Patinalón asturiano.

Fútbol sala

El 5 Coruña, con la idea de buscar su primera victoria en Segunda B, recibe hoy al Leis a las 18.00 horas en Novo Mesoiro.

Balonmano

Además del duelo del OAR, el Balonmán Culleredo luchará por seguir líder en Primera Nacional ante el Gáldar en O Tarrío, también hoy a las 19.30.

Aguas abiertas

La Travesía Costa cierra en A Coruña mañana a las 9.00 el circuito de aguas abiertas antes de la llegada del otoño con una prueba de diez kilómetros.

Voleibol

El CV Zalaeta disputará hoy en Cedeira a las 12.30 horas la semifinal de la Copa Galicia ante el Voleibol Ourense. Si logra clasificarse para la final, la disputará el mañana a las 17.30.