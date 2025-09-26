Carles Marco: "Intentaremos no jugar en 24 segundos si podemos hacerlo en cinco"

Con ganas e ilusión. Así quiere comenzar la temporada Carles Marco, que este domingo (17.00 horas) dirige su primer partido oficial con el Leyma Coruña, contra el Gipuzkoa. El técnico se siente ilusionado por el inicio del curso, pero quiere ver la progresión del equipo y su capacidad para plasmar "los mecanismos adquiridos" a lo largo de la preparación. "Todo lo que estamos construyendo, tenemos pensado llevarlo a cabo a lo largo del año. Esta es la identidad que hemos adquirido, ser un equipo agresivo, tener segundas opciones. Intentaremos no jugar en 24 segundos si podemos hacerlo en cinco" expone. Quiere mantener motivados a todos los jugadores recompensando esfuerzos con minutos.

"Estamos contentos con la pretemporada que hemos hecho, tuvimos pocos percances. Macachi y Caio solo han estado dos de las seis semanas, nos gustaría haber tenido algún día más, pero esto es lo que hay", valoró Carles Marco en la rueda de prensa previa al viaje a San Sebastián. Después de una temporada sin apenas lesiones, reconoce que esta semana hubo "un par de jugadores tocados", aunque confía en tener a todos disponibles para el duelo ante el Gipuzkoa.

Entre ellos estarán Guillem Jou y Dídac Cuevas, los nuevos capitanes de un equipo renovado de los pies a la cabeza. "No era fácil elegir capitán. Ellos han estado aquí desde el principio y son una voz importante en el vestuario. Fue un entendimiento cordial entre jugadores y staff", comentó Carles Marco sobre la elección.

Marco advierte de la dificultad del rival y de la pista. "Nos ha gustado cómo juega Gipuzkoa. Juegan rápido, tiran de tres. Hay que intentar hacer el mejor partido posible, imponer nuestro ritmo y minimizar sus recursos", expone el entrenador del Leyma, que se muestra contento por la versión que ha visto de su rival a pesar de las bajas en pretemporada. Será la primera piedra de toque de un Leyma que, ahora sí, arranca el camino con el objetivo de instalarse en la zona noble de la categoría.