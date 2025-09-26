El Liceo mide su ilusión en el debut en liga ante el recién ascendido Shum

Es difícil pensar en una temporada en la que el Liceo llegue al inicio de liga falto de garra, ilusión y ambición. En esta ocasión no será diferente. El conjunto verdiblanco deja a un lado la pretemporada e inicia este sábado (19.00 horas) en el Palacio de los Deportes de Riazor un curso más en el que aspira a todo y en el que volverá a dar guerra al Barça, su verdugo en la Supercopa la semana pasada. El primer paso mide la ilusión del renovado proyecto de Juan Copa contra la emoción del Shum Maçanet, recién ascendido, que afronta en A Coruña un complicado regreso en la máxima categoría tras casi una década de ausencia.

Por tercera temporada consecutiva, el Liceo comienza la liga con el aliento del Palacio de los Deportes de Riazor a su favor. El equipo colegial ya mostró sus cartas en el amistoso contra el Barcelos hace quince días. Voracidad en ataque, energía y un juego muy rápido sustentado en un equipo que combina experiencia, talento y promesas cada vez más asentadas como piezas importantes del proyecto. «Tenemos que volver a construir un equipo ultracompetitivo», apremió Juan Copa en la previa del estreno liguero. El técnico tiene ganas de empezar con buen pie la competición regular con el apoyo de la afición y no rebaja ni un ápice la exigencia para sus pupilos: «Tenemos que empezar desde el primer partido a sumar de tres».

La Supercopa de España cortó ligeramente el vuelo de un Liceo que volvió a quedarse corto ante el Barça en las semifinales. La liga es otra historia y, para guardar los primeros tres puntos en el bolsillo, será vital que las nuevas piezas del proyecto encajen con las ya asentadas. Juan Copa tendrá en esta primera jornada dos bajas. No podrá contra todavía con Tombita, que continúa con su recuperación de la lesión que sufrió en el play off de la pasada temporada con el Lleida, precisamente, ante el Liceo. El argentino, en su regreso a A Coruña, todavía no ha tenido la oportunidad de jugar ningún encuentro.

A la lista de ausencias se suma el guardameta Martín Rodríguez. El coruñés no estará en la convocatoria y su lugar en la lista lo ocupa el guardameta del filial, Iago Fouz, Pulpi, habitual en los entrenamientos. Ya debutó con el primer equipo en la pretemporada y será el compañero de Blai Roca para defender las redes verdiblancas en el Palacio de Riazor.

La primera jornada de liga será el regreso, en partido oficial, de Toni Pérez. El asturiano ya mostró la capacidad anotadora que nunca perdió en sus siete años en Portugal. Sus goles y su stick vuelven a estar al servicio de la ofensiva verdiblanca. Nuno Paiva, por su parte, vivirá su particular estreno liguero con el Liceo tras dejar buenas sensaciones en los amistosos.

Frente a la exigencia del conjunto coruñés estarán las ganas del Shum de asaltar el Palacio en su regreso, casi diez años después, a la OK Liga. El conjunto de Maçanet de la Selva comandó el curso pasado el grupo norte de OK Plata sustentado por el exliceísta Jordi Adroher. El Mago colgó los patines este mismo verano, pero la escuadra arlequinada tratará de salvar la categoría con un equipo que mantiene la base del ascenso. El goleador Josep Hernández abandera a un equipo que se ha reforzado con jugadores destacados del segundo nivel y que cuentan con experiencia en la liga. Es el caso de Xavi Gurrí, Álex Gray y Joan Picart. Aunque su aspiración es muy distinta a la del Liceo, los colegiales saben que no pueden bajar la guardia para comenzar el curso con buen pie.