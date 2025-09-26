El OAR viaja a Oviedo con la misión de alargar la racha triunfal

El Attica 21 Hotels OAR quiere abonarse al dicho de «no hay dos sin tres» para dar continuidad a la racha triunfal con la que ha regresado a la División de Honor Plata. Después de vencer en el derbi ante el Cisne en Pontevedra y de doblegar en San Francisco Javier al San Pablo Burgos, el equipo coruñés sale a la carretera para buscar otros dos puntos este sábado por la tarde (18.30 horas) en la pista del Oviedo.

El equipo asturiano, formado principalmente por jugadores de proximidad, es otro recién ascendido, como el OAR. Bajó a Primera Nacional en 2024 por una decisión del comité de competición que quedó anulada. El curso pasado compitió en el tercer escalón, con la certeza de que tenía una plaza asegurada en Plata. Ahora buscan su primera victoria a costa de un OAR que quiere seguir una semana más invicto.