0-0 | El Marineda empata sin goles en Azeméis

El Marineda Hockey firmó un empate sin goles (0-0) en el amistoso que disputó ayer por la tarde contra el Escola de Azemeis en Portugal. El conjunto coruñés regresa a casa para disputar, hoy, el torneo La Tribuna. Se mide a las 12.30 horas al Patinalón en un duelo que sirve de presentación ante un rival de OK Plata Femenina.