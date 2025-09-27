Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

0-0 | El Marineda empata sin goles en Azeméis

A Coruña

El Marineda Hockey firmó un empate sin goles (0-0) en el amistoso que disputó ayer por la tarde contra el Escola de Azemeis en Portugal. El conjunto coruñés regresa a casa para disputar, hoy, el torneo La Tribuna. Se mide a las 12.30 horas al Patinalón en un duelo que sirve de presentación ante un rival de OK Plata Femenina.

