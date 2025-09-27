26-26 | El OAR empata en Oviedo tras otra exhibición de Álex Chan

El Attica 21 Hotels OAR se quedó sin el pleno de victorias, tres de tres, en su regreso a División de Honor Plata, pero conservó su condición de invicto tras firmar un empate (26-26) en la visita a la pista del Base Oviedo. Álex Chan, con ocho dianas bajo su firma, lideró con una nueva exhibición la ofensiva de un OAR que llegó a ganar por siete goles de diferencia.

En el primer duelo de su liga, contra otro recién ascendido de Primera Nacional, el OAR inició en modo diésel. El Oviedo llevó el peso del partido y del marcador en los primeros ataques. Álex Chan se encargó, a base de goles, de hacer que el equipo coruñés entrase en el partido. Hizo el 10-10 con el que puso en marcha un parcial de 1-7 demoledor. Gabriel Navarro, Beltrán Bedía, Rubén Sánchez, Diogo Freitas y Alberto Roldán llevaron el duelo 11-16 al descanso.

La renta se elevó hasta los siete tantos en los primeros compases del segundo acto, cuando el OAR veía cerca la victoria, pero un acelerón revivió al Oviedo. Nando González no pudo cortar la dinámica y el duelo se resolvió en el tramo final. Gabriel Navarro firmó el 25-26 a cuatro minutos del final, pero ahí se quedó la cuenta goleadora y el Oviedo aprovechó para igualar (26-26). Un punto más para un OAR que suma y sigue.