3-3 | La falta de pegada condena al Liceo en un amargo debut contra el Shum

El Liceo arrancó la temporada en OK Liga con un empate muy amargo (3-3) ante el Shum. Los colegiales tuvieron que remontar dos tantos muy tempraneros del conjunto catalán, recién ascendido a la categoría. Bruno Saavedra, César Carballeira y Dava Torres comandaron una misión que fracasó a medio minuto del final, cuando los arlequinados firmaron las tablas. La falta de efectividad de cara a portería le salió cara a un Liceo que perdonó demasiado en el segundo tiempo.

La primera tarde de hockey de la temporada en el Palacio de Riazor comenzó con emociones. Primero, con la ovación y los aplausos para Jordi Adroher, leyenda del Liceo y del Shum que colgó los patines este verano. Después, con un sentido minuto de silencio por Fernando Galmán.

En la pista, Juan Copa no guardó nada con un cinco inicial comandado por los dos capitanes y tres caras nuevas: Blai Roca, Toni Pérez y Nuno Paiva. Quería mandar desde el primer instante el equipo coruñés, pero se encontró con la oposición de un Shum que supo asumir su condición de novato y hacer mucho daño al contraataque. Apenas habían transcurrido dos minutos de juego cuando Roger Presas comandó un ataque rápido que culminó con un disparo de media distancia. La bola pegó en el palo antes de entrar en la meta de Blai Roca (0-1).

El Liceo dio un paso al frente y acosó la portería de Jordi Pons en busca del empate. Lo intentaron Dava y César con dos tiros a bocajarro que el guardameta del Shum logró tapar con solvencia. Una pérdida del capitán en campo rival originó el segundo zarpazo de los recién ascendidos. Gurri le robó la bola y asistió a Aleix Domènech, que superó a Roca con un tiro picado (0-2).

Cinco minutos y dos contragolpes pusieron al Liceo contra las cuerdas. Los pupilos de Juan Copa tardaron en encontrar la manera de reaccionar. La solución llegó desde el banquillo. Bruno Saavedra se sacó de la chistera un golazo pasado el ecuador del primer acto. Rodeó la portería, picó la bola y la incrustó en la escuadra, lejos del alcance de Jordi Pons (1-2). El compostelano tiró del carro a base de misiles desde la frontal del área. A la misión se sumaron los trucos de magia de Jacobo Copa y la voracidad de Arnau Xaus, que en un par de acciones se quedó a milímetros de firmar el tanto del empate. Nuno Paiva y César Carballeira también rozaron el empate, pero la más clara fue de Toni Pérez, que se quedó con las ganas de marcar a placer cuando el meta cortó el pase de la muerte de Nuno.

La remontada quedó aplazada para la segunda parte. César Carballeira solo necesitó diez segundos tras la reanudación para anotar el 2-2. Cazó un rechace de Jordi Pons en el corazón del área y empujó la bola al fondo de la red. El Liceo se liberó con el empate en el marcador y pugnó por darle la vuelta al encuentro al elevar la velocidad de su juego. Dava y César se buscaron el uno al otro en ataque para meter presión sobre la portería rival. La entrada de Toni Pérez cerca de la portería y los obuses de Nuno Paiva incrementaron el veneno en cada ataque.

Parecía cuestión de tiempo, pero se le resistía el gol al artillero asturiano ante un Shum que rezaba por recibir la décima falta del Liceo para tener una oportunidad a bola parada, que llegó a diez minutos del final. Blai Roca atajó el cañonazo de Josep Hernández y dio la motivación que faltaba para culminar la remontada. Nil Cervera filtró un pase exquisito para Dava Torres, que batió con un tiro muy escorado a Jordi Pons para firmar el 3-2 a nueve minutos del final. Los colegiales buscaron el 4-2 y Xaus llegó a errar una falta directa, pero pagaron la falta de eficacia. Xavi Gurri empató con un cañonazo a 28 segundos de la conclusión (3-3) y el Liceo ya no tuvo margen de reacción.