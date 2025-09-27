5-8 | El 5 Coruña pierde en el intercambio de golpes con el Leis

El 5 Coruña continúa con su casillero a cero después de tres jornadas en Segunda B. El equipo coruñés cayó (5-8) en el Barrio de las Flores contra el Leis en un intercambio total de golpes que cayó del lado pontevedrés. El Leis castigó primero, pero Álex López y Álvaro Lamas le dieron la vuelta para establecer el 3-1. Los visitantes empataron antes del descanso y volvieron a la carga en el segundo acto. Aunque el 5 Coruña siempre respondió, con tantos de Víctor Rodríguez y Diego Tojo, no pudieron igualar la pegada del Leis, que elevó hasta ocho los goles para mantenerse como líder de la liga. Serio correctivo para un equipo, el rojo, que tiene deberes en defensa.