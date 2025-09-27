Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey | OK Liga Iberdrola

El Culleredo pierde el invicto ante el Gáldar

Las jugadoras del HC Coruña.

Las jugadoras del HC Coruña. / Manu Boutureira

El HC Coruña aprovechó la matinal del sábado para presentarse ante su público en el Palacio de los Deportes de Riazor con un empate ante el Raxoi (0-0) y con un posterior triunfo frente al Berenguela: 3-1. El equipo de OK Liga Iberdrola arranca el campeonato la próxima semana recibiendo al Fraga de María Sanjurjo, uno de los proyectos punteros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents