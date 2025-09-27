El Culleredo pierde el invicto ante el Gáldar

El HC Coruña aprovechó la matinal del sábado para presentarse ante su público en el Palacio de los Deportes de Riazor con un empate ante el Raxoi (0-0) y con un posterior triunfo frente al Berenguela: 3-1. El equipo de OK Liga Iberdrola arranca el campeonato la próxima semana recibiendo al Fraga de María Sanjurjo, uno de los proyectos punteros.