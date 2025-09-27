Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera Nacional

30-32 | El Culleredo pierde el invicto ante el Gáldar

RAC

A Coruña

El Balonmano Culleredo sumó su primera derrota de la temporada al caer (30-32) en Tarrío en un duelo muy ajustado contra el Gáldar Gran Canaria. El conjunto cullerdense dio una muy buena imagen ante uno de los equipos llamados a estar en la zona noble. Llegó igualado a los últimos minutos, pero los canarios se llevaron el gato al agua.

