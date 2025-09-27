Natación
Jacobo Garrido, quinto en el relevo mixto
A Coruña
Jacobo Garrido fue quinto cerrando el relevo del 4x100 metros mixto de España en los mundiales paralímpicos de natación de Singapur. El coruñés, quien se llevó hace unos días una medalla de plata en los 400 libres en la categoría S9, fue el que hizo mejor tiempo de los cuatro y llevó al equipo por encima de su ranking.
