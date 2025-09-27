Vela | Semana Abanca
Jano Toro lidera en las aguas coruñesas
El regatista del Náutico brilla en 420 | Chuny y Pichis, segundos en Snipe
A Coruña
La vela coruñesa disfrutó de una buena jornada en el trofeo Cidade da Coruña de las clases 420 y Snipe, que pertenece a la Semana Abanca Sailing Series. Jano Toro, del Real Club Náutico coruñés, marcha en primera posición de la competición de la clase 420 después de imponerse en la única regata que se pudo completar por la tarde, rumbo a Mera. El viento dificultó la celebración de la competición.
En la clase Snipe, también brillaron los coruñeses. Chuny Bermúdez de Castro y Pichis Pardo, del Marina Coruña, marchan en segunda posición tras disputar una regata. Lideran Ignacio Iturrioz y Jaime González, de la Comisión Naval de Regatas de Ferrol.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- El trofeo Teresa Herrera de Traineras adelanta al sábado la jornada del domingo por el fuerte viento y oleaje previstos
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El Leyma afronta una Copa Galicia con la que competir y crecer en el Coliseum
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»
- Caio Pacheco: «No hay que ser hipócritas, este Leyma está hecho para pelear arriba»