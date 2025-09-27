Jano Toro lidera en las aguas coruñesas

La vela coruñesa disfrutó de una buena jornada en el trofeo Cidade da Coruña de las clases 420 y Snipe, que pertenece a la Semana Abanca Sailing Series. Jano Toro, del Real Club Náutico coruñés, marcha en primera posición de la competición de la clase 420 después de imponerse en la única regata que se pudo completar por la tarde, rumbo a Mera. El viento dificultó la celebración de la competición.

En la clase Snipe, también brillaron los coruñeses. Chuny Bermúdez de Castro y Pichis Pardo, del Marina Coruña, marchan en segunda posición tras disputar una regata. Lideran Ignacio Iturrioz y Jaime González, de la Comisión Naval de Regatas de Ferrol.