El Liceo B muere en la orilla ante el Mieres
A Coruña
El filial del Liceo arrancó su camino en OK Bronce con una derrota (5-4) en la pista del Club Patín Mieres. Los colegiales llegaron empatados al descanso (2-2) con goles de Álex Fraga y Jaime Méndez. Los asturianos golpearon mejor en el segundo acto y, pese a las reacciones de Fraga y Roi Saavedra, los verdiblancos se quedaron sin premio.
