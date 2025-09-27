Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve el ‘A Coruña, King and queen of the bay’ al Matadero

Será la segunda edición del Open de España surf que se estrenó hace un año en la bahía coruñesa

La edición de 2024. | C. P.

RAC

A Coruña

Ya hay fecha para la segunda edición del A Coruña, King and Queen of the Bay, el campeonato de España Open, que se celebrará entre los días 7 y 9 de noviembre, siempre si las condiciones climatológicas lo permiten. El próximo martes día 30 se abrirán las inscripciones para un evento que arrancó el año pasado, que concitó mucha expectación y que tuvo muchas actividades paralelas en el paseo marítimo.

