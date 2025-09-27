Vuelve el ‘A Coruña, King and queen of the bay’ al Matadero

Ya hay fecha para la segunda edición del A Coruña, King and Queen of the Bay, el campeonato de España Open, que se celebrará entre los días 7 y 9 de noviembre, siempre si las condiciones climatológicas lo permiten. El próximo martes día 30 se abrirán las inscripciones para un evento que arrancó el año pasado, que concitó mucha expectación y que tuvo muchas actividades paralelas en el paseo marítimo.