Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

11-0 | Festín del Marineda en su presentación en casa

La plantilla del Marineda posa antes del partido.

La plantilla del Marineda posa antes del partido. / Marineda Hockey

RAC

A Coruña

El Marineda Hockey se impuso 11-0 al Patinalón en el Torneo La Tribuna, que sirvió como partido de presentación del equipo en el Agra I. El equipo coruñés cierra con ilusión la pretemporada a una semana de debutar en OK Plata Femenina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents