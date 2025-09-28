Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
11-0 | Festín del Marineda en su presentación en casa
A Coruña
El Marineda Hockey se impuso 11-0 al Patinalón en el Torneo La Tribuna, que sirvió como partido de presentación del equipo en el Agra I. El equipo coruñés cierra con ilusión la pretemporada a una semana de debutar en OK Plata Femenina.
