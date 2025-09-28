Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

2-3 | El Oviedo Booling doblega al Compañía B

RAC

A Coruña

El Compañía de María B arrancó el curso con una derrota (2-3) en casa contra el Oviedo Booling. Los asturianos abrieron la lata y, aunque Bruno Bologna empató en el inicio del segundo tiempo, pronto doblaron su ventaja. Manu Drago recortó diferencias, pero no el empate nunca llegó.

