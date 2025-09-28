Hockey sobre patines | OK Bronce
2-3 | El Oviedo Booling doblega al Compañía B
A Coruña
El Compañía de María B arrancó el curso con una derrota (2-3) en casa contra el Oviedo Booling. Los asturianos abrieron la lata y, aunque Bruno Bologna empató en el inicio del segundo tiempo, pronto doblaron su ventaja. Manu Drago recortó diferencias, pero no el empate nunca llegó.
