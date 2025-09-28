Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3-2 | El Zalaeta planta cara al Emevé en la Copa Galicia

El Zalaeta arma un ataque en la semifinal frete al Volleyourense.

El Zalaeta se quedó a un set de dar la sorpresa en la final de la Copa Galicia. Cayó en cinco sets (27-25, 25-16, 23-25, 19-25, 15-12) contra el Arenal Emevé, de Superliga 1. En la semifinal superó con solvencia al Voleyourense en cuatro sets.

