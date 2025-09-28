Almudena Quereda y Diego Gutiérrez ponen la guinda a la Travesía Costa

Punto y final al circuito Travesía Costa 2025 con broche de oro en A Coruña. El mar de la ciudad cerró una nueva edición de la principal competición de aguas abiertas de Galicia, que culminó con la prueba reina de 10.000 metros, con Almudena Quereda y Diego Gutiérrez como los más destacados en femenino y masculino.

El foco de la mañana recaía, como no podía ser de otra manera, sobre la máxima distancia. La carrera partió de la playa del Matadero y recorrió el litoral coruñés hasta desembocar en O Parrote, donde se celebró el fin de fiesta general. Los diez kilómetros concluyeron con dos claros ganadores, que aventajaron, por mucho, a sus competidores principales en los metros finales. En categoría femenina, Almudena Quereda fue profeta en su tierra. La nadadora coruñesa del CN Liceo cruzó la meta en 2:36:11 horas, muy lejos de Vanesa Rodríguez (3:01:55) y María José Regueira (3:18:13), quienes completaron el podio. En el apartado masculino, Diego Gutiérrez fue el más veloz y detuvo el crono en 2:06:51, por delante de José Ros (2:13:11) y David Castro (2:13:34), del Club del Mar.

Pero hubo vida en la jornada matinal más allá de la larga distancia. En una escala media, la de los 5.000 metros de recorrido, la lucha por el primer puesto estuvo más ajustada en la prueba femenina. María González (1:11:27), del CN Ciudad de Santiago, llegó a la recta final mano a mano con Lucía Espina, del Cuencas Mineras, que se desinfló un poco en los últimos metros (1:11:43). Tania Alcalde cerró el top 3 (1:13:19). En la cita masculina, el triunfo fue para David Lago (1:03:27), seguido de Diego Barturen (1:08:01) y Juan José Bernárdez (1:09:18). En lo que atañe a la distancia más popular, la de los mil metros, las victorias cayeron en las mochilas de Zaida Guerra (13:14 minutos) e Iván Fernández (12:22). Iria Martín, Lucía Taboada, Óscar Soneira y Rubén Baldomar les acompañaron en lo alto.

Galardones finales

El evento coruñés también sirvió para designar a los campeones del circuito en 2025. Jaime García y María González fueron los mejores nadadores en distancias largas en la categoría absoluta, mientras que Rubén Baldomar y Zaida Guerra se impusieron en la tabla de las citas de menos recorrido.