Ángela Viciosa se cubre de gloria en la Carrera de la Mujer

Más de 8.000 personas coparon ayer el paseo marítimo en una nueva edición de la Carrera de la Mujer, que tiñó de rosa el litoral coruñés entre la ciudad deportiva de Riazor y la Torre de Hércules. Ángela Viciosa se alzó ganadora en una competición de carácter benéfico en la que los fondos recaudados se destinarán a la lucha y la investigación contra el cáncer y a reivindicar los derechos de las mujeres con discapacidad.

El rosa cubrió por completo los aledaños del estadio de Riazor desde primera hora de la mañana, cuando el pistoletazo de salida permitió fluir a la comitiva rumbo a la Torre de Hércules. 6,3 kilómetros de recorrido de una cita en la que Ángela Viciosa se llevó el triunfo por delante de Alicia Álvarez y Lara Solsona, que completaron el podio de la prueba. Dentro de la masiva participación se incluyeron los dorsales en favor de la Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar). En la misma línea, la prueba contribuyó a la labor de Bolboretas Coruña Dragon Boat.

La cita homenajeó a la rider Julia Benedetti, olímpica en Tokio y París. Se recaudaron 90.000 euros para la Asociación Española contra el Cáncer y donativos de 1.000 euros para Wanawake Muller, la Fundación GEIACAM y la Asociación Clara Campoamor.