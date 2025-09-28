Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Dominicos gana un torneo en Bilbao

Los jugadores de Dominicos en Bilbao.

Los jugadores de Dominicos en Bilbao.

A Coruña

El Dominicos presentó sus credenciales para la temporada este fin de semana al ganar el Memorial Tomás Martín Muiño en Bilbao. Firmó un pleno de victorias ante el Josaleta (anfitrión), el Merignac y el Compañía de María, que terminó segundo con dos triunfos y una derrota.

