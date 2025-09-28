Hockey patines | OK Plata
El Dominicos gana un torneo en Bilbao
A Coruña
El Dominicos presentó sus credenciales para la temporada este fin de semana al ganar el Memorial Tomás Martín Muiño en Bilbao. Firmó un pleno de victorias ante el Josaleta (anfitrión), el Merignac y el Compañía de María, que terminó segundo con dos triunfos y una derrota.
