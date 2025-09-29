Baloncesto | Primera FEB
Goran Huskic dice adiós a la temporada con el Obradoiro
El ex del Leyma sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior con afectación al menisco
Agencias
Santiago
El expívot del Leyma Coruña Goran Huskic, que fichó este verano por el Obradoiro, deberá pasar por el quirófano después de que las pruebas médicas que le realizaron en las últimas horas revelaran que sufre «una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial» de la rodilla izquierda, según confirmó el conjunto compostelano.
El serbio sufrió la lesión este sábado, en el duelo que el Obradoiro disputó ante el Menorca en la primera jornada de liga. Huskic se perderá toda la temporada para. El plazo de recuperación no será inferior a los nueve meses y trastoca los planes del equipo que dirige Diego Epifanio, que se queda solo con Felipe dos Anjos y Aitor Etxeguren como pívots.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El Leyma afronta una Copa Galicia con la que competir y crecer en el Coliseum
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»
- Caio Pacheco: «No hay que ser hipócritas, este Leyma está hecho para pelear arriba»
- El Leyma presenta a su nueva plantilla: 'El objetivo es volver a la élite