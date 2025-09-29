Maristas gana al Cortegada en el Torneo EncestaRías

Maristas puso este fin de semana el punto final a una pretemporada ilusionante por sus resultados. El equipo coruñés derrotó (50-70) al Cortegada en la primera edición del Torneo EncestaRías femenino. La competición, que tuvo también como campeón al Ensino por vencer al Barcelos en la otra final, sirvió de guinda para la escuadra que dirige Fernando Buendía. Acaba una preparación en la que venció con autoridad a Cortegada y Arxil en la fase previa de la Copa Galicia, antes de perder en semifinales ante el Ensino lucense.

Una vez terminada la pretemporada, Maristas afronta este sábado (18.00 horas) la primera jornada de Liga Femenina 2. Recibe en casa al TGN Básquet de Tarragona.