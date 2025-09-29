La selección cita a Martita para dos amistosos

La selección española de fútbol sala convocó a la jugadora coruñesa Martita para los dos partidos amistosos que disputará los días 7 y 8 de octubre contra Portugal en Vilalba y As Pontes. La actual jugadora del Poio Pescamar participará en los duelos y los entrenamientos con los que España prepara el Mundial de Filipinas, que se disputará en noviembre.