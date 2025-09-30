La Coruña 10 supera las 3.500 inscritos para la carrera de este domingo

La carrera popular Coruña 10 regresa este domingo desde las 10.00 horas con su decimonovena edición y lo hace, además, con su mejor dato de inscripciones en los últimos siete años. Más de 3.583 personas formalizaron su participación en la cita entre las diferentes categorías. La mayor parte, más de 3.000 de ellas, tomarán la salida en la carrera absoluta.

Los participantes podrán recoger sus dorsales en El Corte Inglés de Ramón y Cajal este viernes de 17.00 a 21.30 horas y este sábado, desde las 10.00 hasta las 21.30 horas. El domingo por la mañana también se podrá obtener el dorsal en O Parrote desde las 9.00 horas y hasta media hora antes de la salida de la prueba correspondiente. En la ciudad deportiva de la Torre-Arsenio Iglesias habrá servicio de duchas.

La decimonovena edición de la Coruña 10 arrancará un año más desde la Marina en un recorrido que continuará por los Cantones y Linares Rivas. Los atletas de la prueba principal recorrerán la avenida del Ejército hasta la glorieta que enlaza con la Ronda de Outeiro, antes de adentrarse en la zona portuaria y continuar hacia Oza para realizar, luego, el camino inverso. La meta estará en el mismo punto de partida. El recorrido tiene un trazado llano al nivel del mar que invita a los atletas a buscar buenas marcas.

Además de los más de 3.500 participantes, el circuito contará con cinco personas que harán de liebre. Marcarán diferentes ritmos de carrera para que los participantes puedan adaptar su velocidad. Llevarán un dorsal distintivo y una bandera con la marca de tiempo que van a realizar.