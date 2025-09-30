Greg Parham, el artillero de lujo que lidera el ataque del ‘coco’ del Leyma

Después de dar un golpe sobre la mesa en Gipuzkoa, de demostrar un ritmo y una unión poco común en equipos reconstruidos desde cero, el Leyma Coruña tiene que dejar la euforia a un lado para recibir a una de sus bestias negras en Primera FEB. El Oviedo Baloncesto desembarca en el Coliseum como la némesis que vuelve a cruzarse en el camino del equipo naranja. Pumarín fue siempre una pista aciaga para el equipo coruñés, que también sufrió varias derrotas a manos de los asturianos en el Palacio de los Deportes de Riazor. El escenario cambia para el Leyma, pero también lo hacen las amenazas. En concreto, la muñeca caliente de Greg Parham. El base norteamericano fue el MVP de la primera jornada, pese a la derrota de su equipo ante el Estudiantes, y será la principal amenaza de un equipo que sabe mejor que nadie cómo causarle daño al Leyma.

26 años, 1,91 metros de estatura, apenas tres temporadas en Europa y una capacidad natural de transformar los tiros en puntos. Greg Parham II llegó este verano al Oviedo con el cartel de ser el máximo anotador de la máxima categoría de Portugal. El cambio de competición nunca es sencillo, pero no pareció afectarle en lo más mínimo al jugador de Richmond (Virginia, Estados Unidos).

Si el Oviedo no estrenó la temporada con un triunfo, no fue por su culpa. El base estadounidense rozó el triple doble en su primer partido oficial en Primera FEB. Metió 32 puntos, cazó nueve rebotes, repartió 6 asistencias y robó un balón. El corazón y el alma de un equipo que, pese a todo, perdió 87-101 en casa a manos del Estudiantes. Es la referencia total de un equipo que le confió casi todos los tiros de campo y cumplió en todos los registros: en el poste bajo, de media distancia y en tres de los cinco triples que ejecutó. Además, sacó petróleo en cinco de sus seis visitas a la línea de tiros libres.

Un rendimiento de impacto que le otorgó un 40 de valoración y debe tener en alerta a los pupilos de Carles Marco. El Leyma tendrá que poner el foco en la defensa exterior, que ante el Gipuzkoa dio un resultado excelente, para controlar a la principal amenaza de un Oviedo que llegará al Coliseum con ganas de resarcirse de la derrota en la primera jornada.

La némesis naranja

Pocos nombres causan tantos sudores fríos a la afición naranja como el del Oviedo y el de su pabellón, Pumarín. El conjunto ovetense se convirtió en la particular némesis del Leyma en su larga etapa en LEB Oro. Ha perdido en once de sus últimas doce duelos en la pista del equipo carbayón. Solo rompió su mala racha en la última, en la temporada del ascenso a la liga ACB. Por contra, el Oviedo se llevó el triunfo en seis de sus doce visitas en liga regular entre las temporadas 2013-14 y 2023-24, que la última fue en 2019. En los play off de ascenso se anulan, dos triunfos para los asturianos en 2014 y otros dos para el Leyma en 2021.

A esa tendencia contribuyó el propio Carles Marco, que lideró el banquillo del Oviedo durante tres cursos, de 2015 a 2018. En esa etapa ganó todos sus enfrentamientos ante el equipo naranja, tanto en Asturias como en A Coruña, contribuyó a moldear una némesis que, ahora, tendrá enfrente. Los resultados del último curso y la solidez del estreno en San Sebastián deben guiar al Leyma para buscar su primer triunfo del curso en casa. El Coliseum espera a los suyos para ser determinante y derrotar a su némesis de la última década.