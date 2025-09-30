La redención de Jacobo Garrido: « Si no estoy contento, no puedo nadar rápido»

«Llevaba seis años sin subirme al podio. Mi objetivo principal desde el principio de la temporada era volver». Jacobo Garrido ha contado con paciencia el tiempo transcurrido desde 2019, cuando conquisto el mundo de la natación en la piscina Londres. Entonces, nadar era parte de una rutina que le hacía feliz con sus amigos y compañeros del Liceo. Decidió dar un paso al frente, en solitario, y se embarcó en la aventura del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat. La presión mermó unos resultados que, ahora que se marchó al Club Natación Terrassa, le han devuelto a la gloria. Acaba de conseguir en el Mundial de Singapur la plata en los 400 metros libres S9, que por apenas 30 centésimas no se convirtió en una presea de oro, y rozó otro podio en los 100 metros mariposa. Un camino de redención y resiliencia que promete continuar con la vista puesta en el próximo Europeo.

Garrido era consciente en Singapur de lo cara que iba a estar la pelea por los metales. «Hay dos nadadores casi imbatibles. Uno es el campeón olímpico, Hugo Didier, que quedó cuarto; el otro, Simone Barlaam, que es el mejor de largo en la categoría», detalla. El coruñés se centró en «pelear por el bronce», pero la natación siempre guarda sorpresas en las finales. «Me vi muy adelante a mitad de carrera, sin forzar mucho ni que me escaseasen las fuerzas. Me dije: ‘Va, que aún puedes ganar hoy’. En el último largo vi que venía muy rápido el italiano y me ganó por los pelos», relata.

Apenas 30 centésimas separaron el oro y la plata, pero prefiere quedarse con la parte positiva y no con la frustración. «Yo me sentía como si hubiera ganado. En los 100 metros mariposa me había quedado a 13 centésimas de la medalla con un tiempo muy bueno. En los 400 libres fue similar. Bajé tres segundos mi récord de España y mi entrenador estaba tan satisfecho que me dio igual el oro o la plata», se sincera.

El camino hacia la medalla de plata de Singapur dista mucho del proceso que necesitó para alcanzar el oro hace seis años en Londres. «Entrenaba en el Liceo, mi club de toda la vida, con mis amigos», rememora con añoranza. La vida les guio por caminos separados. «Ellos fueron dejando la natación y lo mejor que tuve yo fue irme al CAR de Sant Cugat», expone. Cuatro años en el Centro de Alto Rendimiento, cuenta Garrido, en los que no pudo elevar sus prestaciones y decidió volver a un club, el CN Terrassa, donde entrena con «nadadores convencionales», cuyos objetivos son ir al campeonato de España. «No tienes la presión de ganar medallas y pensar en el dinero. En el CAR hay un ambiente más tenso, en el club es todo más tranquilo», defiende.

El cambio llegó el año pasado y los frutos no han tardado en florecer. «Siempre digo que cuando voy a entrenar, lo primero es pasármelo bien. Si no estoy contento, no soy capaz de nadar rápido», señala Jacobo Garrido.

Este resultado en el Mundial redobla la ilusión y la ambición del nadador coruñés, que tras unas merecidas vacaciones ya sabe cuál es su próximo reto. «Lo próximo es el campeonato de Europa del año que viene. Con la marca que tengo ahora, el objetivo es no bajarme nunca del podio y pelear el oro más a conciencia», aventura. Cierra un ciclo de redención y comienza otro en el que consagrarse entre la élite de la natación mundial.