Halterofilia

El Trofeo Ferenc Szabó reunirá al mejor talento joven en la ciudad

Irene Blanco, en la edición del año pasado. / Casteleiro/Roller Agencia

RAC

A Coruña

A Coruña volverá a reunir en el polideportivo municipal de Os Rosales al mejor talento joven de la halterofilia con la disputa de la cuarta edición del Trofeo Internacional Ferenc Szabó. La competición se desarrollará entre el 9 y el 11 de octubre y reunirá talento desde categoría sub 15, sub 17 y sub 23, tanto en concurso masculino como femenino.

La ocasión reunirá en la ciudad al prometedor talento del HC Coruña con deportistas del máximo nivel mundial, entre los que se incluyen medallistas en campeonatos de Europa y del mundo.

