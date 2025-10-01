Compañía de María se mide a la élite europea en la Costa Brava

Fin de semana grande para la cantera de Compañía de María. La entidad coruñesa ha desplazado a su equipo juvenil hasta las localidades catalanas de Blanes y Lloret de Mar para la disputa del Eurockey Cup, un torneo juvenil que se prolongará desde el jueves hasta el domingo y es un vivero de estrellas emergentes. Entre los equipos participantes, hay un puñado de canteras de clubes punteros en el mundo del hockey. Barça, Benfica, Oliveirense, Valongo, Montreux o Bassano representan a la realeza sobre patines que competirá en Cataluña, aunque tendrán que demostrar su valía contra rivales menos imponentes, pero igual de ambiciosos, como el caso del cuadro coruñés. «Lo principal para nosotros este fin de semana es disfrutar. Es un premio estar aquí y vamos a intentar competir todos los partidos, aun sabiendo que es muy complicado porque nos medimos a los mejores equipos de Europa», comenta José Ferro, entrenador de Compañía. «Hay clubes punteros en su categoría y sus países, nos enfrentamos a muchísimo nivel», añade.

Guillermo García, Martín Castaño, Jaime Iglesias, Braulio García, Guillermo Grobas, Xoel Dang Vázquez, Teo Mareque, Lucas Trillo, Juan Vecino y Martín Vecino conforman la expedición que probará sus habilidades en la Costa Brava. Con una convocatoria formada por seis juveniles y cuatro infantiles, la escuadra gallega busca «acoplar las piezas antes del inicio de liga» y «empezar la temporada» con buen pie. La principal meta del fin de semana es, en cambio, «aprender» de los mejores. José Ferro señala que sus jugadores han viajado «muy contentos» y «con toda la ilusión del mundo», pero que también son conscientes de lo que se encontrarán cara a cara sobre la pista: «Son realistas y saben que todavía tienen mucho camino que recorrer».

Ese camino, sin embargo, ya ha comenzado para varias de las piezas que el técnico se ha llevado a Cataluña, pues algunos de los juveniles de la lista están en dinámica del filial de OK Bronce e, incluso, han probado ya las mieles del primer equipo pese a su juventud. «Hay dos o tres que están ahí. Para ellos es un premio que les hace ilusión, aunque saben deben seguir mejorando todavía», destaca el entrenador coruñés.

La presencia de Compañía en la Costa Brava es el enésimo exponente del éxito de la filosofía de cantera que sigue el club en los últimos cursos. «El trabajo y la constancia te dan cosas así. Nosotros buscamos siempre la formación de los chicos y los resultados terminan por llegar», indica Ferro.

El combinado colegial inicia la fase de grupos del torneo el jueves por la tarde, frente al Montreux suizo (16.00 horas). El viernes tendrá doble sesión: por la mañana se mide al Sandrigo italiano (9.00) y, por la tarde, cerrará la ronda inicial ante el Oliveirense (17.15). En caso de sacar buenos resultados, tanto los cuartos como las semifinales se celebrarán el sábado, mientras que la final será el domingo por la mañana.