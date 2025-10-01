Maristas vuelve a la pista «sin metas», pero «sin renunciar a ganar a nadie»

El pabellón de Maristas reabre sus puertas este fin de semana a la Liga Femenina 2. El conjunto de Fer Buendía recibe al TGN Básquet (sábado, 18.00 horas) para subir el telón de un nuevo curso ante su gente. La plantilla, tras el trabajo del verano, está lista para volver a competir. «Al repetir mucha gente, tenemos muchos automatismos ya creados y eso hace que el equipo sea más competitivo de lo que debería ser a estas alturas. Tenemos muy interiorizadas las normas en las transiciones defensivas y ofensivas y, aunque estamos en pañales, el trabajo de los últimos años se nota», explica el técnico.

El gran rendimiento del grupo el curso pasado llevó a la entidad a rozar el ascenso en el play off a Liga Challenge. Aun así, Buendía mantiene los pies en el suelo. «Maristas no puede tener prisa. Haber jugado dos fases de ascenso no nos puede quitar de la cabeza quienes somos: un club humilde que tiene que hacer muchas cosas bien para estar arriba. Marcarnos metas sería muy aventurado», señala el preparador coruñés.

La cautela de Fer Buendía se debe a que el nivel medio de la Liga Femenina 2 ha subido tras el verano. Para Buendía, los refuerzos de las escuadras de la zona baja de la tabla han «endurecido» la competición, así como los equipos que han «caído» en el Grupo B en el sorteo: dos descendidos de Challenge, dos ligados a clubes ACB y dos que han comprado la plaza y se les presupone un fuerte potencial económico. En este escenario, Maristas no lanza campanas al vuelo, pero tampoco minimiza sus puntos fuertes. «Nosotras tenemos experiencia en la liga, conocemos bien la competición y vamos sin miedo a nadie ni a renunciar a ganar a cualquiera», asegura el entrenador del cuadro colegial.

El principal escollo de la campaña estará en la longitud de la plantilla. «Es cortita y hay gente que aun no está para poder jugar», confiesa Buendía, que cuenta con varias jugadoras en duda de cara al partido frente al TGN. «Es importante recuperar a gente para el sábado, porque si no nos quedaremos cortas en efectivos y sufriremos en el juego interior», asegura.

Pese al rompecabezas que la enfermería supone para el técnico, el club no se plantea buscar nuevos efectivos en el mercado. La solución al problema está en la base. «Este año, la idea es que el filial tenga mucho protagonismo y que sean las chicas jóvenes las que den el relevo a la primera plantilla. Vamos a dar oportunidades para que la que quiera romper la puerta, la rompa», indica el entrenador, pese a que pide paciencia para no sobrecargar de responsabilidades a las jugadoras de cantera que se integren en el primer equipo: «Hay un salto grande entre Liga 2 y Nacional [donde está el filial], el cambio físico es muy potente».

Al margen de la cantera, el club incorporó en verano a Brenda Fontana, Sofía Arcos y Josefina Zeballos: «Hacen grupo, encajan bien las correcciones y Sofía y Brenda regalan balones todo el rato a sus compañeras. Es pronto, pero diría que hemos acertado con sus fichajes».