El CRAT se reinicia para «no volver a jugarse la vida» en la Liga Iberdrola

«Estamos deseando que empiece la temporada». Quien lo ha visto y quien lo ve. El CRAT Rialta se encuentra en la antesala de su primer partido oficial de la campaña, este domingo frente al Sant Cugat (11.00 horas), y el cosquilleo que recorre la piel de sus jugadoras y staff es muy diferente al regusto amargo que les dejó la campaña anterior. Salvado sobre la bocina, en el play out de permanencia, el cuadro que dirigen Pablo Artime y Juan Pablo Chorny trata de olvidar la angustia y la tensión de sus últimos meses de competición para mirar hacia delante con optimismo. «Nuestro objetivo es no volver a pasar lo del año pasado, ni sufrir por la plaza de descenso ni tener que ganar partidos jugándonos la vida», explica Artime.

A diferencia de esa última y agónica temporada, en la que el CRAT sufrió un terremoto de salidas en el mercado estival que descompensó su plantilla, esta campaña el cuadro coruñés arranca la liga «con tranquilidad». El verano ha sido equilibrado y sin grandes sustos. «Se han ido seis jugadoras y han llegado otras tantas, eso está bien, es lo normal. No es lo mismo que cuando se marchan 13 de golpe y no tienes margen para reponerte», asegura Pablo Artime al respecto. Con el susto, todavía en el cuerpo, el club aprendió de sus errores y se puso a trabajar para no repetirlos en la planificación de la presente campaña. «Este año, los fichajes estaban resueltos con meses de antelación, todo ha ido perfecto», añade el técnico.

Chía Alfaro, Ana Peralta, Ohiane López, Laura García o la neerlandesa Killa Mulling han aterrizado en A Coruña para ayudar al club a dar un paso adelante a lo largo del curso. «Son jugadoras de experiencia contrastada en la liga y también en el plano internacional, nos van a venir muy bien», comenta el entrenador. Aunque, más allá de las recién llegadas, Artime valora el papel de las que han renovado su compromiso con la entidad coruñesa tras verse obligadas a dar un forzado paso adelante el curso anterior: «Les sirvió de mucho ese sufrimiento, ahora tienen un año más de bagaje y están entrenando muy bien». Todo esto da lugar a «un grupo muy consolidado» que permite al club volver a soñar tras la pesadilla de la última campaña. «Nuestras expectativas son otras, las sensaciones que nos dan las jugadoras son muy distintas. Creo que será una temporada buena en la que podamos competir en todo momento y en todos los campos», resalta el asturiano.

El equipo llega «totalmente enfocado» al comienzo de la competición oficial. En agosto, las jugadoras trabajaron de manera individual, mientras que en septiembre iniciaron las sesiones grupales, culminadas con un par de amistosos en Asturias y Portugal. Ahora, ante el momento de la vedad, el CRAT llega «lo mejor que podía llegar». De hecho, salvo Mariana Romero y Maica Martí, que están lesionadas de larga duración, Artime y Chorny cuentan con todas sus jugadoras disponibles.

Ante ellas estará un Sant Cugat más rodado, que sumó su primer triunfo en una primera jornada que el CRAT no pudo disputar porque su rival, el Majadahonda, solicitó un aplazamiento del duelo. «Viene de ganar al Olímpico con cierta claridad, pero espero que sea un partido igualado y competido», apunta Artime. Y añade que, si bien es cierto que el combinado catalán parte con la «ventaja de haber jugado» y la de actuar como local, el CRAT se plantará en Barcelona para «competir el partido hasta el final». Nuevo año, nueva vida. Energías renovadas para un club que vuelve a mirar hacia arriba.