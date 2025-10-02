El Leyma se enfoca en «correr más y pasar mejor el balón» para ganar en su debut casa ante el Oviedo

«Tenemos muchas ganas de jugar el primer partido ante nuestra afición, eso es lo que nos focaliza esta semana». El Leyma Básquet Coruña estrena la Primera FEB como local este viernes frente al Oviedo (20.45 horas) y solo piensa en poder dar la segunda alegría a la parroquia naranja tras el primer triunfo en Guipuzkoa. «Es básico que la gente esté con nosotros y venga a apoyarnos, ser fuertes en casa será clave para ganar partidos y acercarnos al objetivo», explicó Carles Marco en la rueda de prensa previa al encuentro. El preparador catalán aseguró que, pese a haber disputado ya tres amistosos en territorio coruñés, el debut liguero será «especial» y desea que la grada «ayude en los momentos malos» porque el equipo tratará de «hacerlo lo mejor posible» cuando juegue en el Coliseum.

El invitado al primer baile en el parqué coruñés será el Oviedo, rival histórico del Leyma y conjunto que llega en forma tras una gran pretemporada, pese a la derrota en la jornada inicial de Primera FEB frente a Estudiantes (87-101): «Será un partido difícil, han estado sólidos contra grandes rivales y han ganado todo en pretemporada menos a Palencia», comentó Marco. El técnico destacó que el asturiano es un combinado que juega «bien, corriendo y directo» y que sus jugadores «son melones sin abrir» porque algunos de ellos no son demasiado conocidos en la liga. Para el entrenador de la escuadra coruñesa, el vencedor será el equipo que «controle mejor el ritmo, tenga menos pérdidas y haga mejor sus cosas». Un duelo que se decidirá, básicamente, «en los detalles».

La versión del Leyma en la segunda jornada no distará mucho de lo ya visto en la primera en Guipuzkoa. «Podemos cambiar algún aspecto táctico [cada semana] en función del rival, pero siempre partiendo de la premisa de no variar muchas cosas, porque para hacer las cosas bien hay que entrenarlas y, hasta que no haces algo muy, muy bien, no puedes dejar de trabajarlo», señaló el catalán. Con respecto a ese duelo en territorio vasco, el entrenador del Leyma considera que el equipo debe «mantener el nivel en defensa» y seguir «mejorando en ataque». «Hay que correr más que en Guipuzkoa y pasar mejor el balón, para que llegue en mejores condiciones a los lanzadores y mejoremos los porcentajes de tiro», explicó.

En este sentido, el preparador naranja se refirió al hecho de que los pívots, hasta el momento, no estén anotando demasiados puntos desde la pintura. «Tenemos un determinado estilo juego donde corremos mucho y, a veces, jugar con los interiores en el poste bajo es parar el ritmo de nuestro ataque. Iremos viendo. Nos estamos conociendo todos y veremos donde podemos sacar mejor rendimiento de nuestros jugadores. Ahora mismo, sí que les pasamos balones a Abdou [Thiam], Ily [Diop] y Macachi [Braz], que están anotando y ayudando, pero en otros roles», resaltó el entrenador que, sin embargo, defendió que el equipo sí ataca por dentro, pero «no con los cincos, si no con otros jugadores».

Carles Marco dirigió al Oviedo durante tres temporadas, en su primera experiencia como primer entrenador en el baloncesto profesional. «Había estado cuatro años de ayudante en Manresa y ellos me dieron la oportunidad. Se me hace especial el partido, porque aún hay mucha gente que conozco, pero en cuanto empiece, cada uno estará a lo suyo y pensando en ganar», confesó.

Joe Cremo sufrió una torcedura de tobillo y estuvo entre algodones durante la semana, pero ya entrena con el grupo y el técnico espera «tener a toda la plantilla disponible» para luchar por el primer triunfo en A Coruña.