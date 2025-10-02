El Leyma recibe a su villano favorito en el estreno liguero del Coliseum

En el mundo del deporte son indispensables los villanos. Equipos que, sin saber muy bien ni como ni por qué, se convierten en enemigos de otros por ejercer de escollo principal, una y otra vez, en su camino hacia la gloria. Ese rol es que ha protagonizado el Oviedo en la narrativa de la última década del Leyma Básquet Coruña. El cuadro asturiano ha sido la gran criptonita de la escuadra naranja y Pumarín, su pabellón, territorio vetado para la felicidad coruñesa. Este viernes, ambos clubes se reencuentran sobre el parqué del Coliseum (20.45 horas) para retomar una rivalidad histórica que hace que el regreso a casa del Leyma tras el verano tenga un sabor especial. «Tenemos muchas ganas de jugar el primer partido ante nuestra afición, eso es lo que nos focaliza esta semana», apuntó Carles Marco en la previa, consciente de la importancia de sacar buenos resultados como local.

El Leyma ya cató el triunfo en su regreso a la Primera FEB. Lo hizo ante Guipuzkoa, en un duelo sustentado en unos mimbres defensivos firmes y un ataque vertiginoso, imposible de defender por momentos para el equipo rival. Sin embargo, el despliegue en el Amenabar Arena no es suficiente para el técnico. «Hay que correr más y pasar mejor el balón, para que llegue en buenas condiciones a los lanzadores y mejoremos los porcentajes de tiro», explicó el catalán. Marco exige (y se autoexige) para seguir puliendo el estilo de un equipo que todavía está engrasando sus nuevos mecanismos.

Aun así, todo aquel que acuda hoy a las gradas del Coliseum puede esperar una versión similar a la mostrada en el País Vasco. «Podemos cambiar algún aspecto táctico [cada semana] en función del rival, pero siempre partiendo de la premisa de no variar muchas cosas», indicó Marco. Y es que el librillo del entrenador parece claro, pese a llevar solo una jornada de competición oficial: intensidad, contundencia, ritmo y posesiones cortas, sin miedo al vértigo, al tiro exterior cuando la pintura está saturada y al rock and roll.

Pero el Oviedo no se desplaza hasta Galicia para ver el mar. Llega a la pista coruñesa con el objetivo de pelear para estrenar su casillero de victorias. Después de una pretemporada casi perfecta (solo perdió un partido, frente al Palencia), cayó en el primer duelo de liga contra Estudiantes (87-101). Javier Rodríguez, entrenador del combinado carbayón, destacó la necesidad de apuntalar la defensa para mejorar las prestaciones del grupo sobre el parqué. «Es la base, después ya viene el ataque. Sin defensa no podemos competir en esta liga», señaló en sala de prensa. Ofensivamente, la principal amenaza de la plantilla asturiana tiene nombre y apellidos: Greg Parham. El norteamericano, recién aterrizado en Pumarín este verano, rozó el triple doble en su estreno oficial en Primera FEB: anotó 32 puntos, cogió 9 rebotes, dio 6 asistencias y obtuvo un total de 40 puntos de valoración. Sus estratosféricos guarismos, pese a no evitar la derrota colectiva, le valieron para destacar como MVP general de la primera jornada de competición.

Con un ojo puesto en Parham y el otro en el resto de peligros del cuadro ovetense, el partido apunta al equilibrio. «Ganará quien controle el ritmo, tenga menos pérdidas y haga mejor sus cosas», opinó Carles Marco, que considera que el duelo se decidirá, básicamente, «en los detalles».

Para el técnico del Leyma será también una cita relevante en lo personal. Se mide, a fin de cuentas, al primer club que le dio la oportunidad de entrenar en solitario tras cuatro años de formación como ayudante en el Manresa. «Se me hace especial, porque aún hay mucha gente que conozco, pero en cuanto empiece, cada uno estará a lo suyo y pensando en ganar», confesó el preparador catalán. En el banquillo contrario estará un viejo conocido suyo. «Carles fue compañero de equipo, fui su ayudante, fue mi jefe y ahora somos amigos; será un partido bonito», comentó Javi Rodríguez .

Duelo fratricida la banda que, para la grada, evocará a tiempos pasados. Tiempos en los que, hiciese lo que hiciese, el Leyma no terminaba de doblegar a su particular bestia negra. Tiempos en los que el Oviedo se enfrentaba a los naranjas pleno de confianza. Pero las piernas ya no tiemblan en A Coruña. La campaña del ascenso a ACB, el bloque que dirigía Epi consiguió imponerse en ambos duelos. Ahora, la nueva generación debe demostrar si la maldición persiste o es cosa del pasado.

El Menorca, el rival naranja en la Copa España

Pese a que todo el foco del Leyma está puesto en el debut liguero en casa ante el Oviedo, la entidad coruñesa, poco a poco, va completando los huecos de su calendario. Una de las grandes incógnitas de este inicio de temporada era desbloquear el primer contrincante en la Copa España. Misterio resuelto. El conjunto de Carles Marco se desplazará hasta las Islas Baleares entre el 21 y el 22 de octubre (el día y la hora están por determinar) para enfrentarse en los dieciseisavos de final al Hestia Menorca.

El sorteo deparó al Leyma un duelo frente a un rival de su misma categoría. Antes del choque copero, Menorca y Leyma se verán las caras la próxima semana en la tercera jornada de Primera FEB, también en suelo balear (sábado, 11 de octubre, a las 19.00 horas). En la segunda vuelta, el cuadro menorquín visitará el Coliseum en abril.

A partido único, la escuadra naranja tratará de avanzar rondas y luchar por el título. Aunque es cierto que la prioridad es la liga, ganar la Copa España garantiza la segunda plaza en la competición regular y otorga ventaja de cancha en el play off de ascenso (en caso de clasificarse al término de la competición doméstica), lo que puede ser un oportuno as bajo la manga llegado el momento de afrontar la recta final del curso, así como una recompensa económica de 50.000 euros. El vigente campeón es San Pablo Burgos.