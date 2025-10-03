87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum

El nuevo Leyma Coruña ya conoce lo que es celebrar su primera alegría en el Coliseum. Costó, como no podía ser de otra manera ante la particular bestia negra del conjunto naranja en la Primera FEB, pero los de Carles Marco volvieron a mostrar su versión más competitiva para imponerse (87-72) al Oviedo. La clarividencia de Dídac Cuevas y la fuerza en la pintura de Yoanki Mencía causaron estragos en un conjunto, el asturiano, que logró anular durante varios minutos la ofensiva naranja. Queda margen de mejora, pero el Coliseum ya sabe que su equipo tiene agallas incrustadas en su ADN.

Noche grande en el Coliseum, que en el inicio de su segundo año como la casa del Leyma se engalanó con los sonidos de Superman. A Yoanki Mencía no le hizo falta venir de ningún planeta para mostrar que su fuerza marca las diferencias en Primera FEB. Un posteo ante Shelist, que le saca algunos centímetros, bastó para que el cubano inaugurase el marcador para los naranjas. Prosiguió el castigo con un triple limpio, que respondió al empate momentáneo de Copas. Como contra Gipuzkoa, los naranjas supieron tomar el mando y no soltarlo. Guillem Jou encontró fortuna en el exterior y Diop sacó puntos fáciles de un dos más uno para establecer el 11-6.

El Oviedo sacó la artillería tras cinco minutos. Parham pisó la pista y, la primera que tuvo entró limpia desde el perímetro. Los exteriores naranjas levantaron las orejas y ante el peligro del norteamericano y, además de apretarle el doble en defensa, afinaron en ataque. Jacobo Díaz, Jorgensen y Brnovic encadenaron un 6-0 de parcial que demolió la moral del Oviedo. De poco sirvió el tiempo muerto de los asturianos, el castigo prosiguió hasta el último minuto. Cuevas robó y sacó unos tiros libres a Parham a siete segundos de concluir el cuarto y Mencía aún tuvo tiempo, después, de cerrar con el 25-15.

El segundo parcial inició como concluyó el primero, con Mencía demoliendo en la pintura rival. Canasta fácil ante la presión tímida de Parham para continuar el castigo. Cuevas, que se entonó tras un primer cuarto errático en el tiro, tomó la manija de un equipo que llegó a ponerse con 16 puntos de ventaja (35-19). Un triple de Jacobo Díaz para elevar la diferencia a 17 puntos (38-21) fue la inesperada chispa de la reacción ovetense. Nwaokorie y Shelist encadenaron dos canastas interiores, aprovechando desajustes. Los errores en el triple de Caio Pacheco, visiblemente frustrado, y las faltas con las que se cargaron los pívots naranjas sirvieron al Oviedo para encontrar un hilo de vida en el partido. Cosialls y Nwaokorie marcaron el ritmo de anotación, mientras el Leyma, a cuentagotas, braceó al descanso con una canasta de Braz y un triple de Brnovic (43-34).

Necesitaba parar y reorganizar las ideas el Leyma para reencontrarse en el tercer cuarto. No fue una tarea sencilla de llevar a cabo. Los naranjas no solventaron en el entretiempo las dudas que sembraron en el final del segundo cuarto. Erráticos en los tiros y poco solventes en defensa. Parham y Nwaokorie aprovecharon la tesitura para hacer mella y Cosialls, con una canasta bajo el aro, puso la mínima diferencia (48-47).

Marco paró el partido para buscar soluciones. Caio Pacheco encendió el motor, pero Hermanson empató con un triple (50-50). De no meter a prohibido fallar. Jorgensen y Pacheco hicieron dos bandejas maravillosas y Thiam remachó un triple errado de Jacobo Díaz. Todo, bajo la inmediata respuesta de los ovetenses, que se negaban a soltar a un Leyma que todavía se lamía las heridas. Dos triples seguidos, de Brnovic y Díaz, levantaron a un Coliseum en el que por momentos se había hecho el silencio, pero un acierto sobre la bocina de Nwaokorie en la esquina dejó todo pendiente para el último parcial (63-59).

El coraje marcó las diferencias en el tramo final. El Leyma insistió pese al fallo, peleó cada balón como si fuera el último. Cuevas robó un balón imposible a Copes cuando iba a anotar fácil y se desvivió para lanzar cualquier contraataque, aunque acabase contra el panel electrónico. Garra y más garra para un equipo que se sostenía con el calor del Coliseum. Cremo había elevado la renta a unos valiosos seis puntos (70-64) antes de una trifulca que se saldó con técnica a Duscak.

Hicieron falta incontables triples errados y otros tantos rebotes de Thiam para que Pacheco firmase el principio del fin (72-64). Tiempo muerto mediante, el brasileño asistió con un alley-oop al senegalés, que además se relamió con un robo y un mate para el 76-64. Nada paró ya a un Leyma que elevó su castigo hasta el 87-72. Con el himno a capela en la grada y un triple errado sobre la bocina del debutante Carlos Varela, el Leyma se despidió por todo lo alto su primera noche en la segunda temporada del Coliseum.