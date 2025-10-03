La agenda del deporte de A Coruña: más de 3.000 personas vibrarán con la Coruña10

El calendario deportivo local tiene mañana una de sus citas más esperadas: la Coruña10. CRAT, HC Coruña, Maristas o Zalaeta inician sus ligas, mientras que Culleredo o 5 Coruña siguen sus caminos. Destaca el derbi de filiales entre Liceo y Compañía en OK Bronce.

Hockey sobre patines

Con un proyecto totalmente renovado, el Hockey Club Coruña comienza en el Palacio de los Deportes un nuevo curso en la máxima categoría ante uno de los cocos: el Fraga (sábado, 17.00 horas). En la OK Plata se estrena también el Marineda frente al Berenguela (domingo, 12.00). En OK Bronce, Liceo B y Compañía B inauguran los derbis (domingo, 12.30), mientras que el Oleiros visita el sábado al Oviedo Booling (20.00). Dominicos juega un amistoso contra el Alcobendas en Monte Alto (sábado, 19.00).

Rugby

El CRAT Rialta regresa este domingo al terreno de juego visitando al Sant Cugat (11.00) tras haber descansado en la primera jornada de Liga Iberdrola.

Balonmano

En Primera Nacional, el Culleredo se desplaza hasta O Rosal para enfrentarse al Valinox Novás (sábado, 20.00).

Voleibol

Inicio a domicilio de la Superliga Femenina 2 para el Zalaeta, que viaja a Asturias para estrenar la competición frente al Covadonga (sábado, 17.00).

Baloncesto

Maristas enciende las luces del pabellón colegial para inaugurar una nueva temporada en Liga Femenina 2 frente al TGN Básquet (sábado, 18.00).

Fútbol sala

El 5 Coruña visita al Albense (sábado, 18.00), en otro intento rojillo de sumar sus primeros puntos en Segunda B.

Atletismo

La Coruña10 celebra su 19ª edición el domingo con un recorrido que parte de O Parrote y se extenderá por los Cantones, Linares Rivas o el muelle de San Diego. Comienza a las 10.00 y está previsto que participen en torno a 3.500 corredores.